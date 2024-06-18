(Ванюрхина) Пераскева Сидорова Исидорова
Место рождения
Дата рождения04.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Исидор Иларионов и законная жена его Екатерина Порфириева,оба православные
Крещение
05.10.1908 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Николаев Клюшников и той же деревни крестьянская жена Зиноовия Иларионовна Ершова
Смерть
Неизвестно