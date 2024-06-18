(Ванюрхина) Пераскева Сидорова Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ванюрхина) Пераскева Сидорова Исидорова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908 ст.

Отец: Ванюрхин Сидор (Исидор) Иларионов

Мать: Ванюрхина (Ванюрхина) Екатерина Порфирьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Исидор Иларионов и законная жена его Екатерина Порфириева,оба православные
Крещение
05.10.1908 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Николаев Клюшников и той же деревни крестьянская жена Зиноовия Иларионовна Ершова
Смерть
Неизвестно

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