Линевич (Задарновская) Бригида Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линевич (Задарновская) Бригида Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

20.02.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Задарновский Станислав Петрович

Мать: Задарновская Анна Яковлевна

Бракосочетание
15.06.1830 ст.

Муж: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Погребище, Вінницька область
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Линевич Селиверст Леонович

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Линевич Викентий Леонович

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Рождение ребёнка
10.02.1837 ст.

Сын: Линевич Петр Леонович

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.11.1839 ст.

Сын: Линевич Сатурнин Леонтьевич

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Задарновская (Линевич) Марьянна Леоновна

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Линевич Антон Леонович

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Линевич Станислав Леонович

Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Смерть
20.02.1862 ст.
Погребище, Вінницька область
Указан возраст смерти 57 лет
Похороны
22.02.1862 ст.
Погребище, Вінницька область
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии

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