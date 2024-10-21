Линевич (Задарновская) Бригида Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти20.02.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
15.06.1830 ст.
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Линевич Селиверст Леонович
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Линевич Викентий Леонович
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
10.02.1837 ст.
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
23.11.1839 ст.
Сын: Линевич Сатурнин Леонтьевич
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Задарновская (Линевич) Марьянна Леоновна
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Линевич Станислав Леонович
Отец ребёнка: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Смерть
20.02.1862 ст.
Указан возраст смерти 57 лет
Похороны
22.02.1862 ст.
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии