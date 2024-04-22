Плотников Осип Ефремович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Плотников Ефрем
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Белых Настасья Осиповна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Плотников Анисим Осипович
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плотников Дементий Осипович
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Плотников Терентий Осипович
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Место жительства
С 1791
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно