Плотников Осип Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Осип Ефремович

Плотников Осип Ефремович

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Плотников Ефрем

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Белых Настасья Осиповна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Плотников Федор Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Плотников Иван Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Плотников Назар Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Плотников Анисим Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Плотников Дементий Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Плотников Терентий Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1791
Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плотников Илья Осипович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ефимовна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Ефимовна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close