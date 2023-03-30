Беляева Инна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Инна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971

Отец: не указан

Мать: Семенова Галина Ивановна