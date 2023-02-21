Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Иван Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Ульяна Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1746