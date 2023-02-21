Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1746
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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