Щукин Вениамин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Вениамин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1931

Дата смерти

27.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Щукина) Елена Вениаминовна

Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
28.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Щукин Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Смерть
27.10.1971

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