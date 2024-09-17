Щукин Вениамин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1931
Дата смерти27.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Щукина) Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
28.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Щукин Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна
Смерть
27.10.1971