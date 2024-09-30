Раппу (Ихо) Мария Генриховна
Место рождения
Дата рождения17.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: (Раппу) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1893
Сын: Раппу Иван Андреевич
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1895
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1898
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Раппу Александр Андреевич
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: (Раппу) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: Халцонен (Раппу) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1906
Дочь: Лемпинен (Раппу) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1908
Сын: Раппу Адам Андреевич
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1910
Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно