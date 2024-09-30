Раппу (Ихо) Мария Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу (Ихо) Мария Генриховна

Раппу (Ихо) Мария Генриховна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: (Раппу) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Раппу Иван Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.12.1895

Сын: Раппу Генрих Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1898

Сын: Раппу Захар Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Раппу Александр Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: (Раппу) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.1904

Дочь: Халцонен (Раппу) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: Лемпинен (Раппу) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Раппу Адам Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Раппу Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Иванович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.