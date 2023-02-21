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Тронин Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1982

Дочь: Тронина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Тронина Людмила Серафимовна

Рождение ребёнка
11.08.1985

Сын: Тронин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Тронина Людмила Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Людмила Серафимовна

Смерть
Около 1999
Тюлькинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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