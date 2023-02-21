Тронин Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1982
Дочь: Тронина Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Тронина Людмила Серафимовна
Рождение ребёнка
11.08.1985
Сын: Тронин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Тронина Людмила Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1999
Тюлькинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область