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Плотников Иван Николаевич
Плотников Иван Николаевич
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Место рождения
Чайковский
, Чайковский, Пермский край
Дата рождения
09.12.1987
Пол
Мужской
Отец
Плотников Николай Аникиевич
1951 г.р.
Мать
Плотникова (Беркутова) Елена Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
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ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1987
Отец:
Плотников Николай Аникиевич
Мать:
Плотникова Елена Ивановна
Чайковский
, Чайковский, Пермский край
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