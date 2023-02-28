Плотников Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Иван Николаевич

Плотников Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Чайковский, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

09.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1987

Отец: Плотников Николай Аникиевич

Мать: Плотникова Елена Ивановна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close