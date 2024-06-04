Ермохина Ирина (Орина) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермохина Ирина (Орина) Васильева

Место рождения

Чумакино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Чумакино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермохин Спиридон Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ермохин Михаил Спиридонов

Отец ребёнка: Ермохин Спиридон Васильев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ермохин Ефим Спиридонов

Отец ребёнка: Ермохин Спиридон Васильев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1768
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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