Логинов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Логинов Петр Логинович
Мать: Логинова ?
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Логинов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Логинов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно