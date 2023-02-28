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Логинов Алексей Петрович

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Логинов Петр Логинович

Мать: Логинова ?

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Логинов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Логинов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Ирина Спиридоновна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Ирина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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