Логинова Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Ирина Спиридоновна

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Логинов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Логинов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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