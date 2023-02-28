Логинова Ирина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Логинов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Логинов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Логинов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно