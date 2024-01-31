Матрена?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Андреева Мария Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елена Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елена Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?