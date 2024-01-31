Матрена? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Андреева Мария Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елена Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елена Петровна

Отец ребёнка: Андреев Петр Николаевич?

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