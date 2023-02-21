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Пожитков Кузьма Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Федор Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Сын: Пожитков Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Никифоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожиткова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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