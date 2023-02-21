Пожитков Кузьма Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Федор Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Никифоровна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожиткова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно