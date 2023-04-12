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Журавлёв Борис Владимирович

Место рождения

приморский кр. с. Барабаш-Ливада

Дата рождения

09.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1959

Отец: Журавлёв Владимир Васильевич

Мать: Журавлва Нелли Ивановна

приморский кр. с. Барабаш-Ливада
Бракосочетание
18.07.1981

Жена: Журавлёва Ольга Витальевна

Рождение ребёнка
16.10.1982

Сын: Журавлёв Владимир Борисович

Мать ребёнка: Журавлёва Ольга Витальевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1989

Сын: Журавлёв Кирилл Борисович

Мать ребёнка: Журавлёва Ольга Витальевна

Евпаторийский р-он п. Мирный