Журавлёв Борис Владимирович
Место рожденияприморский кр. с. Барабаш-Ливада
Дата рождения09.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1959
приморский кр. с. Барабаш-Ливада
Бракосочетание
18.07.1981
Рождение ребёнка
16.10.1982
Сын: Журавлёв Владимир Борисович
Мать ребёнка: Журавлёва Ольга Витальевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1989
Сын: Журавлёв Кирилл Борисович
Мать ребёнка: Журавлёва Ольга Витальевна
Евпаторийский р-он п. Мирный