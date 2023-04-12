Журавлёва (Маслова) Ольга Витальевна
Место рожденияг.Воткинск удмурская респ.
Дата рождения01.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Воткинск удмурская респ.
Бракосочетание
18.07.1981
Рождение ребёнка
16.10.1982
Сын: Журавлёв Владимир Борисович
Отец ребёнка: Журавлёв Борис Владимирович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1989
Сын: Журавлёв Кирилл Борисович
Отец ребёнка: Журавлёв Борис Владимирович
Евпаторийский р-он п. Мирный