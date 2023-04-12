Журавлёва (Маслова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Маслова) Ольга Витальевна

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Место рождения

г.Воткинск удмурская респ.

Дата рождения

01.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Воткинск удмурская респ.
Бракосочетание
18.07.1981

Муж: Журавлёв Борис Владимирович

Рождение ребёнка
16.10.1982

Сын: Журавлёв Владимир Борисович

Отец ребёнка: Журавлёв Борис Владимирович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1989

Сын: Журавлёв Кирилл Борисович

Отец ребёнка: Журавлёв Борис Владимирович

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