Крейц Александр Александрович 29.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крейц Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.11.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 13.01.1980, Королевство Испания

Супруги
Крейц (Бобрикова) Ольга Николаевна29.05.1914 г.р.
Дети
Крейц Александр Александрович08.06.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крейц (Бобрикова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1942

Сын: Крейц Александр Александрович

Мать ребёнка: Крейц (Бобрикова) Ольга Николаевна

Смерть
13.01.1980
Королевство Испания

Похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа

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