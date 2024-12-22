Крейц Александр Александрович
мужской, родился 29.11.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 13.01.1980, Королевство Испания
Супруги
Крейц (Бобрикова) Ольга Николаевна29.05.1914 г.р.
Дети
Крейц Александр Александрович08.06.1942 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1942
Сын: Крейц Александр Александрович
Мать ребёнка: Крейц (Бобрикова) Ольга Николаевна
Смерть
13.01.1980
Королевство Испания