Широкий Леон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Широкий Иван Леонов
Мать ребёнка: ?
д.Починок Лункин
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Широкий Савва Леонов
Мать ребёнка: ?
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно