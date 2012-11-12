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Манцерова ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА
Манцерова ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2012
Пол
Женский
Отец
Манцеров ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1983 г.р.
Мать
Манцерова (Куранова) ЮЛИЯ Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2012
Отец:
Манцеров ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать:
Манцерова ЮЛИЯ Владимировна
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