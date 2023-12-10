Гусарова Анна Павловна
Место рожденияОмская область, Тюкалинский район, деревня Артёмовка
Дата рождения20.11.1924
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924
Отец: Гусаров Павел Емельянович
Мать: Гусарова Варвара
Омская область, Тюкалинский район, деревня Артёмовка
Рождение ребёнка
16.11.1943
Дочь: Мигунова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Мигунов Константин Титович
Тюменская область, Тазовский район, деревня Фактория-Напалково
Смерть
2006