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Гусарова Анна Павловна

Место рождения

Омская область, Тюкалинский район, деревня Артёмовка

Дата рождения

20.11.1924

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924

Отец: Гусаров Павел Емельянович

Мать: Гусарова Варвара

Омская область, Тюкалинский район, деревня Артёмовка
Рождение ребёнка
16.11.1943

Дочь: Мигунова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Мигунов Константин Титович

Тюменская область, Тазовский район, деревня Фактория-Напалково
Смерть
2006
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