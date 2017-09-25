Соколова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

25.09.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: Заец Андрей

Мать: Заец Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
25.09.2017
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