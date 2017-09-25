Соколова Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1936
Дата смерти25.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936
Отец: Заец Андрей
Мать: Заец Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
25.09.2017