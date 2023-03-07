Аблезина Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблезина Фекла

Аблезина Фекла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Агафья Симеонова

Отец ребёнка: Аблезин Симеон Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Аблезин Назар Симеонов

Отец ребёнка: Аблезин Симеон Никитин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Симеон Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close