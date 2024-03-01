Радзивилл Альбрехт Антоний Вильхельм
Место рождения
Дата рождения30.10.1885
Дата смерти18.12.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фон Ливен Мария Павловна
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
25.01.1926
Сын: Радзивилл Вильгельм Фридрих Генрих Николай
Мать ребёнка: Фон Ливен Мария Павловна
Несвиж, Несвижский район, Минская область
Смерть
18.12.1935
Место погребения: Nieśwież, Kościół Bożego Ciała , krypta Radziwiłłów