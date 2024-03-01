Радзивилл Альбрехт Антоний Вильхельм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзивилл Альбрехт Антоний Вильхельм

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

30.10.1885

Дата смерти

18.12.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Ливен Мария Павловна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
25.01.1926

Сын: Радзивилл Вильгельм Фридрих Генрих Николай

Мать ребёнка: Фон Ливен Мария Павловна

Несвиж, Несвижский район, Минская область
Смерть
18.12.1935
Место погребения: Nieśwież, Kościół Bożego Ciała , krypta Radziwiłłów

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