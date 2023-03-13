Бахарева Ефросинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Бахаревъ Анатолий
Отец ребёнка: Бахаревъ Константинъ
4-й Усерганской волости хутора Симбирскаго
Рождение ребёнка
14.10.1914
Сын: Бахаревъ Леонтий
Отец ребёнка: Бахаревъ Константинъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахаревъ Константинъ