Бахарева Ефросинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Ефросинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Бахаревъ Анатолий

Отец ребёнка: Бахаревъ Константинъ

4-й Усерганской волости хутора Симбирскаго
Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Бахаревъ Леонтий

Отец ребёнка: Бахаревъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахаревъ Константинъ

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