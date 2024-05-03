Куртасова-Юринова Дарья Иосифовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуртасова-Юринова Дарья Иосифовна

Куртасова-Юринова Дарья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.10.1876 г., восприемники Яков Фёдоров и Анастасия Осипова.
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Евфимий Гаврилович

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 13.07.1884 г., восприемники Леонтий Ефремов и Параскева Леонова.
Рождение ребёнка
17.04.1888 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 17.04.1888 г., восприемники Михаил Емельянов и Мария Фомина.
Рождение ребёнка
17.06.1893 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.