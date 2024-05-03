Куртасова-Юринова Дарья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.
Дочь: Куртасова-Юринова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.10.1876 г., восприемники Яков Фёдоров и Анастасия Осипова.
Рождение ребёнка
12.04.1884 ст.
Сын: Куртасов-Юринов Евфимий Гаврилович
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович
Есть метрика рождения, по ней крещен 13.07.1884 г., восприемники Леонтий Ефремов и Параскева Леонова.
Рождение ребёнка
17.04.1888 ст.
Дочь: Куртасова-Юринова Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович
Есть метрика рождения, по ней крещена 17.04.1888 г., восприемники Михаил Емельянов и Мария Фомина.
Рождение ребёнка
17.06.1893 ст.
Дочь: Куртасова-Юринова Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович
Смерть
Неизвестно