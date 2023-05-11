Фурсова (Волкова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Волкова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

13.04.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1882 ст.

Муж: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.

Сын: Фурсов Павел Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
28.06.1886 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.

Сын: Фурсов Иван Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Дочь: Кузьмина Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.

Дочь: Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
17.04.1896 ст.

Сын: Фурсов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Смерть
13.04.1898 ст.
Причина смерти: чахотка