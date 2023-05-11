Фурсова (Волкова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти13.04.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
28.06.1886 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
13.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Дочь: Кузьмина Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.
Дочь: Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
17.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Смерть
13.04.1898 ст.
Причина смерти: чахотка