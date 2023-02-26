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Устин Фёдоров

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

До 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Мария (Авсеева)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1825

Жена: Евгения Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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