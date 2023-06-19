Зюзин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти24.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1938
Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1950
Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зюзин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюзина Анна Ивановна
Смерть
24.08.1989