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Зюзин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

24.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1938

Сын: Зюзин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1950

Сын: Зюзин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зюзин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Зюзина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюзина Анна Ивановна

Смерть
24.08.1989