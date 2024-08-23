Козлова (Щаева) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1950
Дата смерти05.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.1988