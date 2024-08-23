Козлова (Щаева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Щаева) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1950

Дата смерти

05.07.1988

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1950

Отец: Щаев Василий Николаевич

Мать: Щаева (Климушкина) Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.1988

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