Чернягова (Гузень) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернягов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернягов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно