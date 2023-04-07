Чернягова (Гузень) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернягова (Гузень) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернягов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернягов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернягов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно