Рычков Феоктист Дементиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Рычков Дементий Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Над ключем Талым, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рычков Василей Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Рычков Никита Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно