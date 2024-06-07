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Рычков Феоктист Дементиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Рычков Дементий Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Над ключем Талым, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Рычков Василей Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рычков Иван Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Рычков Никита Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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