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Андрей Феоктистов

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Место рождения

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.08.1835

Дата смерти

02.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1835

Отец: Феоктист Павлов

Мать: ?

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Елизавета Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Елизавета Григорьева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Елизавета Григорьева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.08.1899
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)
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