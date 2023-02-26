Андрей Феоктистов
Место рожденияд.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.08.1835
Дата смерти02.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1835
Отец: Феоктист Павлов
Мать: ?
д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Елизавета Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Елизавета Григорьева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Елизавета Григорьева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.08.1899
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)