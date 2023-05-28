Ручкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Георгий

Мать: Мельникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиахметова Елена Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ручкин Сергей

Отец ребёнка: Ручкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ручкин Михаил