Ручкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Георгий
Мать: Мельникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиахметова Елена Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ручкин Сергей
Отец ребёнка: Ручкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ручкин Михаил