Черненко Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.08.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.11.1906 ст.
Екатерина Ивановна Черненко
Восприемник
04.10.1907 ст.
Харитина Ильинична Голиначева
Восприемник
27.01.1908 ст.
Анна Степановна Бардакова
Смерть
Неизвестно