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Черненко Семен Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1888 ст.

Отец: Черненко Василий Ильич

Мать: Сисенко \\ Черненко Матрона Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Ивановна Черненко
Восприемник
04.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Ильинична Голиначева
Восприемник
27.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Степановна Бардакова
Смерть
Неизвестно
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