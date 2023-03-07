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Варгановъ Никита

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1799

Дата смерти

29.03.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1799

Отец: Варгановъ Матвей

Мать: Варганова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1818

Жена: Варганова Афимья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Варгановъ Иванъ

Мать ребёнка: Варганова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1821

Сын: Варгановъ Григорій

Мать ребёнка: Варганова Афимья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гордеева Прасковья

Мать ребёнка: Варганова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Варганова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1839

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Варганова Прасковья Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варганова Прасковья Никитина

Смерть
29.03.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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