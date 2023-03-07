Варгановъ Никита
Место рождения
Дата рождения10.04.1799
Дата смерти29.03.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1799
Отец: Варгановъ Матвей
Мать: Варганова Прасковья
Бракосочетание
10.02.1818
Жена: Варганова Афимья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Варгановъ Иванъ
Мать ребёнка: Варганова Афимья
Рождение ребёнка
18.11.1821
Сын: Варгановъ Григорій
Мать ребёнка: Варганова Афимья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гордеева Прасковья
Мать ребёнка: Варганова Афимья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Варганова Афимья
Рождение ребёнка
24.07.1839
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Варганова Прасковья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1865