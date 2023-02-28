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Куранова Александра Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.05.1908 ст.

Дата смерти

28.05.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1884 г.р.

Мать

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908 ст.

Отец: Куранов Григорий Иванович

Мать: Куранова Фатина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Васильевич Малафеев и девица Екатерина Ивановна Маклецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 27 номер 58
Смерть
28.05.1908 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 20 номер 51
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