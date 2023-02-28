Куранова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1908 ст.
Дата смерти28.05.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908 ст.
Восприемники: казаки Иван Васильевич Малафеев и девица Екатерина Ивановна Маклецова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 27 номер 58
Смерть
28.05.1908 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 20 номер 51