Ивлеев Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1877 ст.
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Ивлеева Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно