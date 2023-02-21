Ивлеев Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлеев Андрей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1877 ст.

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Ивлеева Александра Григорьевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлеева Александра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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