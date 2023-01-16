Повало-Швейковская (Радванская) Александра Ильинична
женский, родилась 1768
умерла Неизвестно
ОтецРадванский Илья Михайлович1722 г.р.
Супруги
Повало-Швейковский Антон Захарович1752 г.р.
Дети
Повало-Швейковский Илья Антонович1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Радванский Илья Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Повало-Швейковский Илья Антонович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Антон Захарович
Бракосочетание
Около 1800
Смерть
Неизвестно