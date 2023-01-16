Повало-Швейковская (Радванская) Александра Ильинична 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Повало-Швейковская (Радванская) Александра Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1768

умерла Неизвестно

Отец
Радванский Илья Михайлович1722 г.р.
Супруги
Повало-Швейковский Антон Захарович1752 г.р.
Дети
Повало-Швейковский Илья Антонович1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Радванский Илья Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Повало-Швейковский Илья Антонович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Антон Захарович

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Повало-Швейковский Антон Захарович

Смерть
Неизвестно

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