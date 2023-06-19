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Будаева Александра Николаевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Будаев Николай Гаврилович

Мать: Будаева Пелагея Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд