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Будаева Александра Николаевна
Будаева Александра Николаевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1881
Пол
Женский
Отец
Будаев Николай Гаврилович
1853 г.р.
Мать
Будаева (Комиссарова) Пелагея Ивановна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Будаев Николай Гаврилович
Мать:
Будаева Пелагея Ивановна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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