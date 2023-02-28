Миргородская Светлана Семеновна
Место рождения
Дата рождения23.10.1940
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миргородская Инна Владимировна
Отец ребёнка: Неизвестно Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миргородская Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Неизвестно Владимир
Норильск, город Норильск, Красноярский край