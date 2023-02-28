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Миргородская Светлана Семеновна

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Место рождения

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

23.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940

Отец: Миргородский Семен Никитич

Мать: Волгина Полина Максимовна

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миргородская Инна Владимировна

Отец ребёнка: Неизвестно Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миргородская Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Неизвестно Владимир

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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