Серухов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1868
Мать ребёнка: Серухова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Китаева Феона Серухова
Мать ребёнка: Серухова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Егорова Агриппина Серухова
Мать ребёнка: Серухова Прасковья Никитична
Смерть
До 1893