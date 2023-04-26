Серухова Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти18.05.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1868
Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Китаева Феона Серухова
Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Егорова Агриппина Серухова
Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич
Смерть
18.05.1896