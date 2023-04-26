Серухова Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серухова Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

18.05.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1868

Сын: Серухов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Китаева Феона Серухова

Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Егорова Агриппина Серухова

Отец ребёнка: Серухов Николай Васильевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.05.1896
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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