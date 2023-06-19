Ломаева (Кочурова) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева (Кочурова) Анна Данилова

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломаев Данило Федосов

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.07.1842

Муж: Кочуров Протасiй Кондратьев

Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Марфа Протасова

Отец ребёнка: Кочуров Протасiй Кондратьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно