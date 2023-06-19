Ломаева (Кочурова) Анна Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломаев Данило Федосов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.07.1842
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Марфа Протасова
Отец ребёнка: Кочуров Протасiй Кондратьев
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно