Макушина (Шапкина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869
Рождение ребёнка
19.07.1872
Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1873
Дочь: Макушина (Макушина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Макушина (Макушина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1876
Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно