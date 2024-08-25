Макушина (Шапкина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушина (Шапкина) Мария Андреевна

Макушина (Шапкина) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1869

Муж: Макушин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Макушин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1873

Дочь: Макушина (Макушина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Макушина (Макушина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1876

Сын: Макушин Семен Ефимович

Отец ребёнка: Макушин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.