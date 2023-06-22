Kell ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anufrijeva Gerli
Мать ребёнка: Kell ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kell Merli
Мать ребёнка: Kell ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kell Merek
Мать ребёнка: Kell ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kell ?