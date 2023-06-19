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(Фадеева) Валентина
(Фадеева) Валентина
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Место рождения
Большая Косуль
, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Фадеев Андрей Михайлович
1892 г.р.
Мать
Фадеева (Муховикова) Евдокия Григорьевна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Фадеев Андрей Михайлович
Мать:
Фадеева Евдокия Григорьевна
Большая Косуль
, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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