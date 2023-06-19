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(Фадеева) Валентина

Место рождения

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Фадеев Андрей Михайлович

Мать: Фадеева Евдокия Григорьевна

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край