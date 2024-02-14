Пер ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пер ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.04.1900

Дочь: Гриф Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Пер Аврам-Лейб (Абрам)

Дуниловичи,Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребова Хая Абрамовна

Отец ребёнка: Пер Аврам-Лейб (Абрам)

Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пер Аврам-Лейб (Абрам)

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