Пер ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 05.04.1900
Дочь: Гриф Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Пер Аврам-Лейб (Абрам)
Дуниловичи,Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребова Хая Абрамовна
Отец ребёнка: Пер Аврам-Лейб (Абрам)
Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Бракосочетание
Неизвестно