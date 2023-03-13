Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Потапъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Лукерья Гаврилова
Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Афонасьева