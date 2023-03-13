Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Потапъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Лукерья Гаврилова

Мать ребёнка: Прасковья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Афонасьева

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