Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Самочкин Трофим

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самочкин Иван

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1759

Сын: Самочкин Василий

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1772

Сын: Самочкин Иван

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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