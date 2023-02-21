Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Самочкин Трофим
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1755
Сын: Самочкин Иван
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1759
Сын: Самочкин Василий
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1772
Сын: Самочкин Иван
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно