Федорова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Авдотья

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Федоров Federoff Василий Федорович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Федоров Federoff Иван Федорович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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