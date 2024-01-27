Федорова Авдотья
Место рожденияСеление Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Федоров Federoff Василий Федорович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федоров Federoff Иван Федорович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Federoff Федор Данилович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно